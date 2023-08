Em visita ao Pará, Luciano Huck se impressiona com paisagem e compartilha registro na web; vídeo

O apresentador Luciano Huck usou seu perfil no Instagram pra compartilhar alguns trechos de uma recente viagem ao Pará. O apresentador chegou em Belém nas primeiras horas desta quarta-feira (23). “Adoro essa cidade, adoro mesmo, falo isso direto e estamos indo para São Miguel do Guamá. Vai dar acho que umas três horas de carro. Mando notícias”, disse em uma das publicações.

Luciano foi para o nordeste do Pará gravar uma peça publicitária. Da capital até o município de São Miguel do Guamá a equipe do apresentador percorreu cerca de 148 km de carro, numa viagem de aproximadamente duas horas e 35 minutos.

Depois de passar por São Miguel do Guamá, Luciano seguiu para Irituia, distante 22,9 km do município, o equivalente a quase 25 minutos de carro, onde gravou um material sobre o tucumã, fruta regional que é beneficiada por uma cooperativa local chamada D'Irituia e da qual é retirado o óleo para fins gastronômicos e cosméticos. Uma das empresas que absorve parte dessa produção é a Natura.

Além do Tucumã, a D'Irituia comercializa outros produtos como a farinha d'água, a farinha de tapioca, a goma de tapioca, o cupuaçu, a castanha-do-Pará e o jambu, e tem no mercado do Rio e São Paulo seu principal mercado consumidor.

Durante todo o percurso, Luciano Huck destacou detalhes da paisagem que encontrou. “É muito interessante, na estrada você vê como a vista vai mudando. Em um lugar você vê muita fazenda, a floresta está totalmente no chão, muito gado, irrigação... De repente a floresta volta, aí surge uma cidade. Vai mudando a cena ao longo do caminho conforme você vai entrando no interior do Pará”, descreve.