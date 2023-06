Huck relembra encontro com Tia Socorro e busca pelo Papa ao lado de Fábio de Melo; entenda

Luciano Huck relembrou de quando conheceu a paraense Maria do Socorro Rodrigues - conhecida carinhosamente como Tia Socorro - que mantinha um abrigo na Ilha de Mosqueiro. O encontro acabou resultando em uma espécie de força-tarefa para encontrar o Papa Francisco e realizar o sonho da paraense, disse o apresentador, durante a participação no podcast Podpah, apresentado pelo paraense Thiago Marques, o Mítico, ao lado de Igão.

Huck falava sobre encontros inusitados e improváveis, momento em que relembrou de quando conheceu Tia Socorro, a quem descreveu como uma "tiazinha fofa" e "materialização do altruísmo, alguém que pensa no outro antes de pensar em si".

Foi em um encontro no palco de uma premiação que Tia Socorro contou um sonho inusitado ao apresentador, relatou Huck. "Ela falou um dia pra mim, do nada: (...) 'Luciano, sonhei que você e o padre Fábio de Melo iriam aterrissar de helicóptero na minha casa e me evar para conhecer o Papa", disse.

O simples relato da paraense foi suficiente para dar início a uma verdadeira saga entre os três envolvidos. Huck contou que realmente foi até a Ilha de Mosqueiro de helicóptero, acompanhado de Fábio de Melo. Em seguida, todos seguiram para Roma, na Itália, atrás do líder religioso, sem qualquer combinação prévia.

Tia Socorro, ao lado da produção do 'Caldeirão', quando realizou o sonho de ver o Papa no Vaticano (Divulgação)

No local, eles se depararam com uma missa de renovação carismática católica e uma enorme cerimônia que contou com a presença do Papa. Da grade de isolamento, os três observavam o rito de entrada de longe, quando encontraram o arcebispo Dom Alberto Taveira.

"Ele perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? (...) depois ele disse que, quando terminasse a missa, o Papa iria tirar algumas fotos no estacionamento. Dito e feito. Ele veio quando terminou, pegou a Tia Socorro, colocou na fila. Ela tirou foto com o Papa", relembrou, dizendo que uma matéria chegou a ir para o ar, no Caldeirão do Huck, mas o conteúdo nunca foi visto por Tia Socorro, que faleceu antes da exibição.

Missão cumprida, acredita Huck

Luciano Huck disse ainda que Tia Socorro era uma pessoa "iluminada" e que acolhia outras pessoas. "Quando fui na casa dela, tinha menina de 12 anos grávida. Ela acolhia crianças vítimas de abuso, egressos do sistema prisional. Qualquer que chegava na casa dela, ela dava comida, casa. Ela acolhia", disse.

"Tanto que o sonho dela era tão grande que, entre a gente gravar e a matéria ir ao ar, que foram quatro semanas, ela faleceu, antes de ir ao ar", disse. "Eu tenho certeza absoluta que era um anjo que tava de passagem por aqui e hoje nos protege", concluiu.

Tia Socorro, Dom Alberto Taveira e o Papa Francisco no Vaticano (Reprodução/TV Globo)

Quem foi Tia Socorro?

Maria do Socorro Rodrigues dedicou a vida a ajudar mais de 300 crianças e jovens em vulnerabilidade no Lar Acolhedor Tia Socorro, localizado no distrito de Mosqueiro em Belém. Tia Socorro faleceu aos 52 anos, vítima de um infarto.

Nascida no interior do Pará, em uma colônia de hansenianos, ela perdeu os pais, portadores da hanseníase, com apenas dois anos de idade. Com a doença, ela foi levada para um abrigo em Marituba, onde ficou isolada boa parte da infância e adolescência.

O espaço de acolhimento foi mantido por Maria há pelo menos três anos, mas Tia Socorro já trabalhava acolhendo outras pessoas há mais de 30 anos. O lar foi assumido pela filha dela, Juliana Rodrigues.