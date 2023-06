Rolon Ho e Priscila Fantin estão na semifinal da Dança dos Famosos

O quadro Dança dos Famosos avançou em mais uma etapa, mobilizando a atenção dos telespectadores do programa Domingão com Huck, da TV Globo. Os casais dançaram a valsa para competir pela vaga na semifinal. O coreógrafo e dançarino Rolon Ho e sua dupla, a atriz Priscila Fantin, ficaram em segundo lugar da noite, o que garantiu a presença deles na semifinal do programa.

Rafa Kaliman foi a grande vitoriosa da noite, ficando em primeiro lugar, seguida por Priscila Fantin, que é acompanhada desde o início da competição pelo representante paraense. Desde que saíram da repescagem, quando o ritmo dançado foi o Brega Paraense, Rolon Ho e Priscila conseguiram manter posições de destaque no quadro.

Quem deixa a competição de dança nesta etapa é o cantor Belo, que ficou na última colocação.

Confira abaixo o quadro de classificação da Dança dos Famosos 2023:

1.Rafa Kaliman

2. Priscila Fantin

3. Carla Diaz

4. Bruno Cabrerizo

5. Belo