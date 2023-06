'Não tenho medo', diz Luciano Huck sobre possível candidatura à presidência

Durante participação no podcast PodPah, na quarta-feira (21), Luciano Huck falou sobre seu envolvimento na política. Apesar de negar qualquer "vaidade" pessoal de ocupar o cargo de presidente, o apresentador afirmou que não foge do assunto.

“Cara, não tenho medo disso não, do fundo do meu coração, mas não tenho essa vaidade", respondeu ao ser perguntado se seria presidente da república. "Isso é destino, o que eu sei e tenho bastante segurança e não saio do debate. A fumaça não volta pra dentro da garrafa”, continuou.

"Eu quero, quando a gente sentar de novo daqui a 20 anos, que a gente viva num país mais justo. Então eu acho que a gente tem que formar novas lideranças, debater as ideias que de fato resolvam nosso problema", esclareceu Huck sobre sua expectativa.

Em seguida, o marido de Angelica comentou sua visão política atualmente. "Não adianta a gente ficar com uma direita intransigente, e eu não acho que a esquerda no Brasil seja uma esquerda radical. É uma esquerda atrasada. Tem muita coisa legal acontecendo no mundo, é o ‘leap frog’, que é você tirar o atraso. Sabe o ‘pulo do sapo’? É você colocar ideias do século XXII para resolver problemas do século XXII", disse.

O apresentador do Domingão foi cogitado como possível candidato ao Planalto nas últimas eleições, mas acabou optando por não concorrer. No entanto, ele expressou sua intenção de continuar engajado, afirmando: "Vou participar da vida política e cívica do país enquanto eu estiver aqui”.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)