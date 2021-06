Luciano Huck defende protestos contra o presidente Jair Bolsonaro

O apresentador Luciano Huck foi às redes sociais defender as manifestações contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), realizadas no último dia 19 de junho. As informações são do Metrópoles.

Gosto das ruas e respeito as mensagens que delas emanam. Hoje o recado de mudança foi claro, forte e plural, unindo pessoas com ideias diferentes e uma causa comum. E só não foi maior pq o respeito à vida limita a mobilização quando ainda 2 mil morrem por dia de Covid19. #euapoio — Luciano Huck (@LucianoHuck) June 19, 2021

"Gosto das ruas e respeito as mensagens que delas emanam", escreveu o comandante do “Caldeirão”.

O paulista já demonstrou interesse pela vida política, inclusive cogitando a disputa presidencial, em 2022. Mas, na semana passada, revelou que optou por apresentar um programa ao vivo nas tardes de domingo na TV Globo. Na ocasião, ele ainda declarou ter votado nulo em 2018.