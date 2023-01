'Um papo sobre a Amazônia', fala Luciano Huck sobre foto ao lado de Helder Barbalho

Pré-vestibular

O Projeto Universidade Aberta, da UFPA, inscreve até 16 de fevereiro para seleção a 100 vagas no cursinho gratuito do Enem.



Pausa no Líbero

A programação presencial do Cine Líbero Luxardo foi temporariamente suspensa para reparos na sala. A agenda virtual segue online.

Luciano Huck (J.Bosco)

"Um papo sobre a Amazônia”

LUCIANO HUCK, apresentador, ao postar foto ao lado do governador Helder Barbalho, nesta quarta (18). Os dois participam do Fórum Econômico Mundial, em Davos. Huck integrou painel no qual falou sobre a América Latina.

CEMITÉRIOS

GESTÃO

A gestão municipal em Belém planeja centralizar, em um único órgão, a administração dos cemitérios da cidade e a ampliação de vagas de sepultamentos em cemitérios públicos municipais da capital e distritos. A prefeitura também estuda a construção de cemitérios públicos verticais, para dar conta da demanda no município. Envolvido no planejamento, o prefeito Edmilson Rodrigues se reuniu ontem com representantes da Procuradoria Geral do Município (PGM), Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e Agência Distrital de Icoaraci (Adic), sendo esses dois últimos os órgãos responsáveis pela administração dos quatro cemitérios públicos de Belém.



DEMANDA



Por ano, a Prefeitura de Belém realiza mais de três mil sepultamentos nos quatro cemitérios ainda em funcionamento. Para dar conta da demanda, os cemitérios do Tapanã e de Santa Izabel, em Icoaraci, funcionam atualmente em regime rotativo. Já os cemitérios de Santa Izabel, no bairro do Guamá, e de São Jorge, na Marambaia, são de caráter perpétuo - ou seja, a prefeitura concede a concessão dos túmulos para as famílias, mas é responsável por administrar os espaços e ainda enfrenta um grande problema com limpeza dos espaços.



VERTICAIS



O conceito dos cemitérios verticais é uma aposta da Prefeitura de Belém para solucionar ou minimizar o déficit de túmulos para sepultamentos nos cemitérios municipais. A equipe de Projetos Especiais da Prefeitura de Belém, composta por arquitetos e engenheiros, já está incumbida de desenvolver o projeto do primeiro cemitério vertical público da cidade. Enquanto isso, a prefeitura de Belém estuda a possibilidade de comprar sepulturas em cemitérios particulares da cidade, como Cemitério Parque Nazaré, localizado no bairro do Tapanã, já que a lei diz que a aquisição tem que ser dentro dos limites geográficos do município.

CÍRIO

LARGADA



A largada oficial para os trabalhos de preparação do Círio de Nossa Senhora de Nazaré de 2023 será dada na próxima segunda-feira, 23, às 18h30, com a primeira reunião do ano dos integrantes da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). As atividades do ano começam às 18h30, com a celebração da missa de abertura, na Capela Bom Pastor, do Centro Social de Nazaré.



DIRETORIA



Em seguida, por volta das 19h30, ocorrerá a primeira reunião dos integrantes da DFN, na Casa de Plácido, com a presença do presidente da diretoria, o padre Francisco Assis de Oliveira, e do novo diretor-coordenador, Antônio Salame.

DISTRITOS

LICENÇA



Interrompidos no ano passado, os processos de concessão do Licenciamento Ambiental dos três novos distritos industriais do Pará serão retomados ainda neste semestre, segundo fontes da área técnica dos órgãos responsáveis pelo processo – a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Nesta etapa deve ser concluída a 1ª fase do Licenciamento Ambiental dos Distritos Industriais de Belém (em Icoaraci), Ananindeua (na Região Metropolitana) e Marabá, na região sudeste do Pará. Previsto na Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei 6.938/1981, o licenciamento ambiental é uma exigência nos casos de empreendimentos passíveis de causar algum impacto aos recursos naturais das regiões onde serão instalados.



PRESERVAÇÃO



O licenciamento ambiental compreende a obtenção de três licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO). Uma vez emitidas para os distritos industriais, as licenças contribuem de forma decisiva para o incremento da atratividade e segurança para quem implanta um empreendimento nessas áreas, que já são comercializadas a preços subsidiados. Desde o início da criação dos distritos industriais no Pará, nas décadas de 1970 e 1980, as hoje chamadas áreas econômicas incentivadas nunca haviam passado por um processo de licenciamento ambiental de forma completa, como o que está sendo pretendido agora, momento em que a pauta ambiental exige o cumprimento de ações de preservação do patrimônio verde.

Em Poucas Linhas

► A Fundação Vale investirá em reforço escolar em oito municípios do sudeste do Pará, com foco na melhoria da qualidade da alfabetização na rede pública. O investimento de R$ 26,4 milhões, fruto da parceria da Fundação com o BNDES, beneficia 34 mil alunos das 275 escolas públicas que participarão do projeto.

► O programa de qualificação profissional “Donas de Si”, da Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo, promove hoje o primeiro encontro, que estima reunir a maioria das mil pessoas beneficiadas no final de 2022. O evento se inicia às 9h. Na ocasião do encontro será lançado o Mapa Digital, com as informações do programa por bairro, informando o número de pessoas atendidas e cursos.

► A rede Donadelas, primeira rede feminina de negócios gratuita na internet, escolheu Belém para inaugurar sua representação física, um espaço de coworking, negócios e conexões só para mulheres, a Donadelas House, a ser inaugurada nos próximos dias.

► A Justiça estadual deferiu o pedido do Ministério Público requerendo a disponibilização de leito, pela Central de Regulação do Estado, em UTI, para atender paciente de Mãe do Rio. Ele está internado com quadro de derrame pleural. O pedido foi ajuizado em uma Ação Civil Pública pela promotora de justiça de Mãe do Rio, Andressa Ávila, pela urgência médica que indica a transferência para hospital do SUS ou da iniciativa privada. A Justiça deu prazo de 24 horas, a contar da intimação da decisão, ontem, e determinou multa diária de R$ 20 mil em caso de descumprimento.

► A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Belém volta a realizar a ação “Dia D da Doação”, na quarta, 25, na sede do órgão, de 9h às 13h, para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Serão doados brinquedos, roupas, sapatos adultos e infantis e móveis. São peças novas e usadas, todas em bom estado, arrecadadas durante campanhas. A Defesa Civil recebe doações de modo permanente, na sede da Aldeia Amazônica (Pedro Miranda com Pirajá). Entregas podem ser feitas de segunda a sexta, de 8h às 14h. Informações: (91) 98439-0646.