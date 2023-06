Luciano Huck critica passageiros do submersível desaparecido: 'Idiotas'

Luciano Huck foi o entrevistado do último episódio do Podpah, exibido no Youtube. Durante a participação, o apresentador comentou sobre o desaparecimento do submersível que levava turistas ao fundo do mar para ver os restos do Titanic. Segundo Huck, a experiência é mórbida e as pessoas são "idiotas" que "pagam 250 mil dólares para entrar em uma lata de sardinha".

"Fico imaginando como o idiota, idiota, paga 250 mil dólares (aproximadamente R$ 1,2 milhão) para entrar naquela lata de sardinha. É meio mórbido, porque o cara vai para o espaço, eu entendo, tem uma mega tecnologia, o cara vai decolar um foguete, bilhões de dólares investidos, tecnologia que você vai usar em outras coisas."



Com a repercussão do desaparecimento do submersível, Huck disse aos apresentadores que está "amarradão" na história, mas deixou claro que não participaria da expedição. Segundo ele, a embarcação não tinha a quantidade de equipamentos necessária para garantir a segurança dos passageiros.

"O cara entrar num negócio redondo, do tamanho de um bote inflável, tem nem cadeira para sentar, aí desce com um joystick, uma janelinha, para ver um navio onde morreram 1.600 pessoas", falou.



Durante a conversa, o apresentador do "Domingão" falou que o caso do submersível mostra o tamanho da vaidade humana em tentar enfrentar a natureza. Para ele, em vez de desembolsar para ver os destroços, os tripulantes poderiam ter ido assistir o filme Titanic, de James Cameron.

"Não tem como aquela energia ser boa. Você vai ver o Titanic lá em baixo que matou um monte de gente? Vai ver o filme, cara. É sobre até onde vai a vaidade humana. A reflexão que faço um pouco disso é que você pode ter o dinheiro e o poder que quiser, é a natureza que manda. Não dá para você achar que pode enfrentar o mar."

