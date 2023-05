Angélica e Luciano Huck são flagrados em peça de teatro de Antônio Fagundes

Angélica e Luciano Huck foram flagrados em um shopping da zona sul do Rio de Janeiro indo assistir a peça "Baixa Terapia" com o ator renomado Antônio Fagundes. O casal bem simpático tirou foto com fãs e circularam pelos corredores do shopping tranquilamente.

A peça "Baixa Terapia" já foi vista por mais de 350 mil espectadores em São Paulo. Em cartaz, no Rio de Janeiro, o espetáculo conta com Antonio Fagundes, Ilana Kaplan e Mara Carvalho no elenco. A peça conta a história de três casais que se reúnem em um consultório para uma sessão de terapia inusitada