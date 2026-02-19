Em passagem pelo Brasil, Bad Bunny é visto ao lado da ex-namorada
O cantor e Gabriela Berlingeri se conheceram em 2017
O cantor Bad Bunny foi flagrado na última quarta-feira (18) deixando um restaurante em São Paulo ao lado da ex-namorada, Gabriela Berlingeri. O artista está no Brasil pela primeira vez para se apresentar no Allianz Parque neste fim de semana, com a turnê “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.
Nas últimas semanas, rumores sobre uma possível reconciliação entre os dois começaram a circular nas redes sociais. Bad Bunny e Gabriela se conheceram em 2017, em Porto Rico, e assumiram publicamente o relacionamento três anos depois.
O término foi anunciado em 2022, embora tenham mantido contato desde então. Após o fim do namoro, o cantor se relacionou com Kendall Jenner, com quem terminou em 2024.
