Tudo que você precisa saber sobre o show do Bad Bunny no Brasil

Os shows do artista prometem movimentar a cidade

Estadão Conteúdo
fonte

Bad Bunny alcançou o feito histórico de primeiro álbum em espanhol a levar a principal categoria do Grammy em 2026 (Instagram @badbunnypr)

Bad Bunny tem se consagrado como um dos principais nomes da música de 2026. Desde suas três vitórias no Grammy até a apresentação icônica no intervalo do Super Bowl - que se tornou a mais assistida de toda a história do evento - o cantor se insere cada vez mais na no hall de lendas do pop.

É com seu álbum mais recente DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que o porto-riquenho faz a sua estreia no Brasil. Com dois shows programados para acontecerem em São Paulo, o Allianz Parque será sede das performances do cantor, que acontecem na sexta-feira, 20, e sábado, 21.

Os shows do artista prometem movimentar a cidade, então o melhor a se fazer é se programar. A fim de aproveitar a experiência da melhor forma possível, confira abaixo informações a respeito das duas apresentações de Bad Bunny no Brasil.

Como chegar

Ambas as performances do artista acontecerão no Allianz Parque. Localizado na Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, o estádio se encontra próximo à estação Palmeiras - Barra Funda e pode ser uma boa opção para quem vem de transporte público. Ao descer, há uma caminhada de cerca de 800 metros até o evento.

Além do metrô, ainda é possível acessar o local por meio de ônibus. Há uma série de pontos nas proximidades do estádio. Para descobrir a melhor rota, basta acessar aplicativos de mobilidade como o Google Maps ou SPTrans.

Horários

A Live Nation divulgou uma alteração nos horários dos shows de Bad Bunny. Anteriormente programados para se iniciarem às 21h, as apresentações foram antecipadas, e agora estão previstas para 20h30.

Os portões estão programados para serem abertos a partir das 16h.

Ingressos

Em janeiro, o setor Los Vecinos foi anunciado como uma nova possibilidade de ingresso. A modalidade já se esgotou, bem como o restante das opções. No entanto, ainda há algumas entradas para os camarotes.

Possível setlist

Os shows do artista devem ter em torno de 30 músicas. É possível, também, esperar algumas surpresas e convidados especiais para as datas. Confira abaixo a provável setlist das apresentações.

LA MuDANZA Callaíta PIToRRO DE COCO WELTiTA TURiSTA BAILE INoLVIDABLE NUEVAYoL VeLDÁ Tití me preguntó Neverita Si veo a tu mamá VOY A LLeVARTE PA PR Me porto bonito No me conoce Bichiyal Yo perreo sola Efecto Safaera Diles MONACO CAFé CON RON Rayo de Sol Ábreme Paso Ojitos lindos BOKeTE La canción KLOuFRENS DÁKITI El apagón DtMF EoO

Palavras-chave

MÚSICA/BAD BUNNY/SHOWS/SP/INFORMAÇÕES
Cultura
.
