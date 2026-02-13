Capa Jornal Amazônia
Bad Bunny é convidado para assistir aos desfiles na Sapucaí em camarote de luxo, diz revista

Cantor deve assistir às apresentações do Grupo Especial do camarote Alma Rio

Estadão Conteúdo
fonte

Bad Bunny (Instagram @badbunnypr)

O astro latino Bad Bunny foi convidado o para carnaval do Rio de Janeiro, segundo a revista Veja. Cerca de uma semana antes de subir ao palco em São Paulo, o artista deverá acompanhar os desfiles das escolas de samba no Sambódromo da Marquês de Sapucaí como convidado Vip.

Segundo a publicação, o cantor deve assistir às apresentações do Grupo Especial do camarote Alma Rio, localizado no Setor 2 da avenida. Mas, ele não deve desfilar na pista ou realizar qualquer show no local.

O Estadão entrou em contato com o camarote Alma Rio para confirmar a presença do astro porto-riquenho no evento e aguarda retorno.

Camarote de luxo

Segundo o colunista Lucas Pasin, do portal Metrópoles, o convite partiu dos sócios do camarote, Alessandra Pirotelli, Pedro Caldas, Marcelo Fonseca, Álvaro Garnero e o Grupo Live, representado por Guga Pereira e Wilson Anastácio. O Alma Rio é considerado um dos espaços premium da Sapucaí, com vista privilegiada para a passarela do samba e estrutura voltada a convidados e personalidades.

Os ingressos do setor, segundo a Ticketmaster, podem chegar a cerca de R$ 13 mil, o que reforça o perfil exclusivo do ambiente, conhecido por reunir empresários, influenciadores e artistas nacionais e internacionais.

Turnê mundial

A passagem de Bad Bunny pelo Rio ocorre dias após o artista participar do Super Bowl 2026 e antecede os shows da turnê Debí Tirar Más Fotos World Tour no Brasil. As apresentações estão marcadas para os dias 20 e 21 de fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo.

O cantor vive um dos pontos mais altos da carreira. Recentemente, venceu o Grammy Awards de Álbum do Ano com Debí Tirar Más Fotos e figura entre os artistas mais ouvidos do mundo no Spotify.

A visita ao Brasil marca a primeira vez que Bad Bunny chega ao País no auge de sua projeção internacional, agora unindo dois palcos simbólicos: o maior espetáculo carnavalesco e uma turnê mundial que consolida a força da música latina no mercado global.

Carnaval com estrelas internacionais

Além de Bad Bunny, outras celebridades internacionais são aguardadas na Sapucaí, como a atriz Sarah Jessica Parker, o cantor porto-riquenho Ricky Martin e o canadense Shawn Mendes, ampliando o caráter global do carnaval carioca.

A presença do artista porto-riquenho reforça o Rio de Janeiro como vitrine cultural e ponto de encontro da elite artística mundial e transforma a edição de 2026 em uma das mais aguardadas dos últimos anos.

BAD BUNNY

CARNAVAL

RIO

CONVITE
