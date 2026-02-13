Bad Bunny é convidado para assistir aos desfiles na Sapucaí em camarote de luxo, diz revista

O astro latino Bad Bunny foi convidado o para carnaval do Rio de Janeiro, segundo a revista Veja. Cerca de uma semana antes de subir ao palco em São Paulo, o artista deverá acompanhar os desfiles das escolas de samba no Sambódromo da Marquês de Sapucaí como convidado Vip.

Segundo a publicação, o cantor deve assistir às apresentações do Grupo Especial do camarote Alma Rio, localizado no Setor 2 da avenida. Mas, ele não deve desfilar na pista ou realizar qualquer show no local.

O Estadão entrou em contato com o camarote Alma Rio para confirmar a presença do astro porto-riquenho no evento e aguarda retorno.

Camarote de luxo

Segundo o colunista Lucas Pasin, do portal Metrópoles, o convite partiu dos sócios do camarote, Alessandra Pirotelli, Pedro Caldas, Marcelo Fonseca, Álvaro Garnero e o Grupo Live, representado por Guga Pereira e Wilson Anastácio. O Alma Rio é considerado um dos espaços premium da Sapucaí, com vista privilegiada para a passarela do samba e estrutura voltada a convidados e personalidades.

Os ingressos do setor, segundo a Ticketmaster, podem chegar a cerca de R$ 13 mil, o que reforça o perfil exclusivo do ambiente, conhecido por reunir empresários, influenciadores e artistas nacionais e internacionais.

Turnê mundial

A passagem de Bad Bunny pelo Rio ocorre dias após o artista participar do Super Bowl 2026 e antecede os shows da turnê Debí Tirar Más Fotos World Tour no Brasil. As apresentações estão marcadas para os dias 20 e 21 de fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo.

O cantor vive um dos pontos mais altos da carreira. Recentemente, venceu o Grammy Awards de Álbum do Ano com Debí Tirar Más Fotos e figura entre os artistas mais ouvidos do mundo no Spotify.

A visita ao Brasil marca a primeira vez que Bad Bunny chega ao País no auge de sua projeção internacional, agora unindo dois palcos simbólicos: o maior espetáculo carnavalesco e uma turnê mundial que consolida a força da música latina no mercado global.

Carnaval com estrelas internacionais

Além de Bad Bunny, outras celebridades internacionais são aguardadas na Sapucaí, como a atriz Sarah Jessica Parker, o cantor porto-riquenho Ricky Martin e o canadense Shawn Mendes, ampliando o caráter global do carnaval carioca.

A presença do artista porto-riquenho reforça o Rio de Janeiro como vitrine cultural e ponto de encontro da elite artística mundial e transforma a edição de 2026 em uma das mais aguardadas dos últimos anos.