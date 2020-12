Em meio a polêmica de festa de réveillon, Neymar viaja para curtir o penúltimo dia do ano em praia

Neymar tem sido muito criticado por promover uma comemoração de réveillon com cerca de 150 pessoas durante a pandemia do novo coronavírus. No entanto, o jogador do PSG parece não se importar com opiniões alheias. Ele viajou a Santa Catarina nesta quarta-feira (30), para curtir o penúltimo dia do ano.

LEIA MAIS: NEYMAR É ALVO DE DURAS CRÍTICAS DE ARTISTAS POR FESTA DE RÉVEILLON EM PLENA PANDEMIA

MP 'ANALISA’ EVIDÊNCIAS DE DESRESPEITO SANITÁRIO CONTRA FESTA DE NEYMAR

NEYMAR É CRITICADO POR APRESENTADOR DO GLOBO ESPORTE: ‘REFLEXO DE QUEM COMANDA O BRASIL'

O atacante compartilhou no Instagram um storie em que aparece em um iate na na praia do Caixa D'aço, em Balneário Camboriú. Na publicação, o menino Ney aparece ao lado do amigo Gil Cebola.