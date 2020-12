Neymar é alvo de duras críticas de artistas por festa de réveillon em plena pandemia

A festa de réveillon que será promovida pelo jogador Neymar na próxima quinta-feira (31), em Mangaratiba, a 445 km do Rio de Janeiro, com a participação de 150 convidados, está sendo alvo de duras críticas das celebridades nas redes sociais. A atitude do atleta em organizar um evento para tantas pessoas em plena pandemia é visto como um “mar de lama e vergonha".

O cineasta Fernando Grostein, irmão do apresentador Luciano Huck, utilizou o Instagram na última segunda-feira (28) para desaprovar a iniciativa do jogador do PSG. No desabafo, Grostein enfatizou o mau exemplo de Neymar e citou outras polêmicas do futebol brasileiro.

"O futebol brasileiro emana o pior do pior. É o início de uma lavagem cerebral nos garotos, o braço do clube do bolinha cujo lema é praticar homofobia (quem lembra da torcida do Palmeiras berrando que Bolsonaro vai matar viado?), machismo (Robinho, Goleiro Bruno) e corrupção (esta semana o Marin foi flagrado se deliciando num resort de luxo ao invés de cumprir sua pena)", iniciou.

"Neymar mostra que é só mais um neste enredo, perpetuando maus exemplos e um péssimo uso dos seus privilégios. Tem gente morrendo! Estamos perdendo pessoas queridas! E o cara quer fazer um réveillon para 500 pessoas? Depois conserta e fala que são 150? Minha sugestão se não dá para segurar, junta 10 e não fala para ninguém. Que vergonha sem fim! Toda vez que entro num Uber no exterior, me perguntam da onde sou. Falo que sou brasileiro e sempre tem duas respostas: futebol e mulheres lindas. Numa boa, o Brasil do meu coração toca Tom Jobim, Caetano. Futebol para mim é motivo de desgosto, vergonha e acima de tudo, desprezo. Me desculpa se sou um brasileiro que detesta futebol e seu mundo, mas ao invés de ficar bravinho com meu post fica a sugestão: faça algo para este esporte deixar de ser este mar de lama e vergonha", apontou.

A apresentadora Astrid Fontenelle comentou na publicação do cineasta e afirmou que o jogador é um "lixo", "mal-educado'' e "moleque mimado" por promover uma festa nas condições atuais que o mundo vive.

"Adoro um bom jogo de futebol, amo Copa do Mundo, mas me envergonho muito e não tenho como ídolos esses jogadores da atualidade. Neymar? Moleque mimado, mal-educado e só um dos muitos que se acham. Lixo!", afirmou.

Prefeitura de Mangaratiba diz que não poder barrar festa de Neymar semm que haja denúncia

A Prefeitura de Mangaratiba, por meio do gestor Alan Bombeiro (PP), diz não ter recebido nenhuma denúncia de aglomeração para barrar a festa de final de ano do jogador do PSG na cidade.

"Não teve nenhuma denúncia sobre aglomeração para poder chegar lá e tomar alguma medida em nenhuma casa ou condomínio. O Neymar não vai ser o único. Ele foi orientado como qualquer outra pessoa sobre como deve agir", disse Alan, em entrevista à CNN.

A Agência Fábrica, empresa responsável pela organização do evento, revelou que são esperadas cerca de 150 pessoas para a festa. Em nota, a produtora assegurou que todas as normas sanitárias serão cumpridas.