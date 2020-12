MP 'analisa’ evidências de desrespeito sanitário contra festa de Neymar

As reclamações da festa de final de ano organizada pelo jogador Neymar tem feito que o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), por meio da Promotoria de Justiça, analise recomendações em relação ao evento que será realizado na próxima quinta-feira (31), em Mangaratiba, no município carioca.

Caso seja encontrado alguma evidência de desrespeito às recomendações sanitárias pelo órgão, pode-se realizar uma intervenção.

"Sem prejuízo, a Promotoria de Justiça com atribuição em Mangaratiba está analisando as representações encaminhadas para adoção das medidas eventualmente cabíveis", diz o órgão em nota.

LEIA MAIS:

- Neymar é alvo de críticas de artistas por festa de réveillon em plena pandemia

O prefeito de Mangaratiba, Alan Bombeiro (PP), afirmou em entrevista à CNN, nesta terça-feira (29), que a administração municipal não recebeu nenhuma denúncia relacionada à festa do jogador no seu condomínio.

"Não teve nenhuma denúncia para chegar lá e ver aglomeração do Neymar e tomar alguma medida além de uma orientação em nenhuma outra casa ou outro condomínio. O Neymar não vai ser o único. O Neymar foi orientado como qualquer outra pessoa foi orientada de que maneira deve fazer", disse o prefeito.