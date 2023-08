Maíra Cardi e Thiago Nigro casam às pressas e proíbem celulares em cerimônia secreta

A cerimônia de casamento entre Maíra Cardi e Thiago Nigro ocorreu secretamente, nesta terça-feira (29). O local seria a Fazenda Vila Rica, em Itatiba, em São Paulo. O matrimônio foi reservado, para cerca de 80 pessoas, às pressas e com proibição de celulares. As informações são do colunista Leo Dias.

A cerimônia iniciou às 19h. Biah Rodrigues, esposa do cantor Sorocaba, foi a única figura pública presente. Sophia, a filha caçula de Maíra, de cinco anos, carregou as alianças do casal. O casamento, inicialmente, seria um evento de três dias, mas o crograma foi mudado mais de uma vez.

Trajetória de Maíra Cardi e Thiago Nigro

Maíra Cardi e Thiago Nigro foram vistos juntos em janeiro deste ano. A confirmação do namoro veio em março e no mês seguinte o noivado, durante viagem à Israel. O casamento segue em comunhão de bens.

Sobre o local da cerimônia

A Fazenda Vila Rica, sede da cerimônia, é um casarão colonial restaurado construído em 1860, durante o Ciclo do Café. A propriedade é rodeada por um bosque com diversas espécies raras da flora brasileira e é adornada com monumentos de ferro, pórticos portugueses e italianos, além de escadas e caminhos de pedra.