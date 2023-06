Dudu Camargo cita versículo bíblico após demissão por cocô no camarim

O apresentador Dudu Camargo se manifestou pela primeira vez, ainda que de forma sutil, após a polêmica demissão do SBT, onde apresentava o telejornal Primeiro Impacto. O jovem apresentador foi demitido após sete anos na emissora de Silvio Santos suportamente após ter feito cocô no camarim, se limpado com uma toalha e escondido a "prova do crime" atrás de um microondas.

VEJA MAIS

Dudu Camargo mudou a descrição do perfil no Instagram para um versículo da Bíblia. “O preconceituoso julga sem conhecer, já o sábio, procura entender. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim”, escreveu.

Dudu Camargo escreveu trecho bíblico como mensagem no perfil do Instagram. (Reprodução Instagram @dudu_camargooficial)

O SBT não divulgou o motivo da demissão de Dudu Camargo. No entanto, o apresentador já estava afastado desde abril para cumprir férias vencidas. No mês seguinte, em maio, foi condenado por importunação sexual à cantora Simony pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). A pena estabelece que Dudu pague multa de R$ 30 mil à artista.

Desde o início, a contratação de Dudu Camargo, com apenas 18 anos, para ser o apresentador do jornal Primeiro Impacto em 2016 esteve envolvida em polêmica. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP), e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), divulgaram nota de repúdio contra a contratação do jovem.