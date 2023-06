Felipe Malta é anunciado novo apresentador de telejornal do SBT após demissão de Dudu Camargo

Após a saída de Dudu Camargo do SBT, o principal telejornal da casa Primeiro Impacto já possui um novo apresentador oficialmente, será o jornalista Felipe Malta. Depois da polêmica demissão do ex-protegido de Silvio Santos, a emissora oficializou o substituto.

Felipe Malta estava no comando do noticiário desde que Dudu Camargo saiu de férias, em abril. A informação foi divulgada pelo portal TV Pop. Felipe dividirá a atração de forma fixa, ao lado de Darlisson Dutra e Marcão do Povo. Aliás, Marcão teria sido rebaixado e também ser demitido como Dudu.

Polêmicas

O apresentador Dudu Camargo sempre esteve envolvido em polêmicas. A última delas teria sido ter defecado no camarim e escondido uma toalha suja com fezes atrás de um microondas. O camarim era utilizado por vários apresentadores do SBT.