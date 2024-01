DJ é encontrado decapitado dentro de casa e crime choca pela crueldade

Slick Rick, como é chamado o DJ Rick Buchanan, foi encontrado decapitado dentro da sua casa nesta sexta-feira (26), nos Estados Unidos. O corpo do artista foi encontrado pelo irmão dele, John, que confirmou a história ao Fox News e ao TMZ.

John explicou que o irmão estava com as calças abaixadas e segurava as chaves de casa quando o encontrou.

“Achei que o casaco dele estivesse sobre a cabeça, como se estivesse frio ou algo assim. Saí e voltei correndo. E então percebi que era algo pior”, detalhou.

Mesmo sem informações sobre suspeitos, o irmão do DJ disse que suspeita de um crime, já que a porta que dá para os fundos da casa de Slick Rick estava entreaberta.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Polícia de Memphis, no Tennesse, cidade em que o artista morava.