Morre nos Estados Unidos ex-mulher de Raul Seixas

A americana Gloria Vaquer, ex-mulher do cantor e compositor Raul Seixas, morreu aos 74 anos, no Alabama, nos Estados Unidos, onde morava. ElA tratava um câncer.

A morte da cantora ocorreu nesta quarta-feira (24).

Gloria era mãe de Scarlet Seixas, uma das três filhas de Raul. Os dois foram casados entre os anos de 1974 e 1978.

A cantora participou de alguns momentos da carreira de Raul. Por exemplo, ela cantou com o roqueiro brasileiro na música Sunseed, do álbum Novo Aeon, de 1975, e também fez os vocais em The Diary, do disco Raul Rock Seixas.

Gloria era irmã de Jay Vaquer, guitarrista que tocou com Raul em seu início de carreira. Inclusive, foi por intermédio dele que os dois se conheceram.

Nos últimos anos, Gloria havia trocado seu nome para Sky Keys.