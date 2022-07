Prefeitura de Belém sanciona lei instituindo o 'Dia de Raul Seixas' e celebra dia do rock na cidade

Neste dia 13 de julho é comemorado o dia do Rock. O gênero contagiou o planeta a partir dos Estados Unidos, no final da década de 40 e início dos anos 50, e segue até hoje encantando jovens e adultos. Foi nos Estados Unidos e na Inglaterra onde surgiram as principais bandas do gênero, cujo auge ocorreu nas décadas de 70 e 80, marcadas pelo comportamento e atitude irreverentes que contagiaram uma geração, atraindo multidões para shows em estádios e festivais.

Em Belém, a Prefeitura Municipal sancionou a lei em que haverá o "Dia de Tributo a Raul Seixas - Dia de Tocar Raul", realizado anualmente no dia 28 de junho, data de aniversário do cantor brasileiro. A comemoração passará a integrar o Calendário Oficial de Eventos de Belém.

Celebração

Em homenagem ao dia do rock, a Prefeitura de Belém comunicou a entrega do novo Ver-O-Rio com shows de Mestre Laurentino e MC Calibre, na quinta-feira (14), a partir das 20h.