Dentes 'podres' de Johnny Depp chocam fãs em Cannes; veja

Johnny Depp está destinado a ser o centro das atenções no Festival de Cinema de Cannes deste ano. A atuação no filme "Jeanne du Barry" recebeu uma ovação de minutos durante a estreia, tornando-se o assunto de inúmeras perguntas para Brie Larson, que faz parte do júri do festival e acabou ficando incomodada com os questionamentos.

Além disso, surgiram rumores de um possível envolvimento romântico com a diretora Maïwenn, após sorrisos e trocas de olhares no tapete vermelho francês. No entanto, a notícia mais recente e surpreendente foi a reação chocante dos fãs ao perceberem a cor marrom estranha dos dentes do ator. Veja:

Visual dos dentes de Johnny Depp assustou quem viu as fotos do ator em Cannes (Patricia de Melo Moreira/AFP)

Além dos presentes no evento, os internautas rapidamente notaram a condição dos dentes do renomado astro de "Edward Mãos de Tesoura", e as imagens se tornaram virais nas redes sociais, acompanhadas por comentários críticos. Um fã escreveu: "Os dentes de Johnny Depp estão literalmente se deteriorando", ao compartilhar fotos do ator. Outro comentou: "O novo filme de Johnny Depp, #JeanneDuBarry, estreou com uma pontuação metacrítica de 51, uma classificação F. A pontuação está tão amarela quanto seus dentes. Parabéns!"

As críticas continuaram na web: "Por que eu tenho que ver fotos em close dos dentes de Johnny Depp contra a minha vontade", perguntou internauta. "Parece que alguém agarrou seus dentes e os pintou de preto”. “Ver aquela foto dos dentes de Johnny Depp na minha timeline acabou com meu dia. Já chega de Twitter para mim", opinou outro.