'Jeanne du Barry': Johnny Depp se emociona com repercussão do seu filme; vídeo

O ator Johnny Depp se emocionou, nesta terça-feira (16), após uma calorosa salva de palmas pela repercussão do seu novo filme. 'Jeanne du Barry' foi lançado durante abertura do Festival de Cannes. Foram sete minutos de aplausos contínuos.

Para muitos críticos, esse foi um retorno triunfal. No longa, o ator é o protagonista e tem direção de Maïwenn. O astro de Hollywood foi recebido calorosamente pela plateia.

Pelas redes sociais, um vídeo circula com a homenagem recebida. Esse é o primeiro papel de protagonista do ator em três anos; ele teve a carreira abalada após a disputa judicial com a ex-esposa Amber Heard.

Veja o vídeo: