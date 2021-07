‘Raça desgraçada’: Fala homofóbica de Sikêra gera demissão na Rede TV!

Segue repercutindo a fala homofóbica de Sikêra Jr. no Alerta Nacional, que chamou gays de “raça desgraçada”, ao criticar campanha publicitária para o Dia do Orgulho LGBTQIA+. Após perder cerca de 57% dos patrocinadores, o apresentador tem deixado funcionários insatisfeitos e até demissão já teria ocorridos nos bastidores da Rede TV! As informações são de O Dia.

Segundo o colunista Flávio Ricco, trata-se de Nathalia Arcuri, apresentadora do “Me Poupe! Show”, que teria se demitido por discordar da permanência de Sikêra na emissora. De acordo com o jornalista, além de Nathália, outros profissionais também estão ameaçando deixar a empresa por não concordar com a continuação do comunicador no canal.

Desde que chamou os homossexuais de "raça desgraçada", Sikêra Jr. tem sido alvo de fortes críticas. O apresentador do "Alerta Nacional", da RedeTV!, já perdeu patrocínios por conta do comentário homofóbico e nesta terça-feira (06) teve a conta do Instagram suspensa.