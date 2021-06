Sikêra se desculpa após perder patrocínios por fala homofóbica: 'Me arrependo'

O apresentador Sikêra Júnior resolveu pedir desculpas depois de perder patrocínios pela repercussão negativa de uma fala homofóbica no 'Alerta Nacional'. Na última sexta-feira (25), ele chamou pessoas LGBTQIA+ de "raça desgraçada". O comunicador fez o comentário ao analisar uma propaganda em que crianças falam sobre o tema. As informações são da UOL.

“Eu preciso reconhecer que me excedi, no calor do comentário, defendendo a inocência de crianças que eu sempre defendi. Posso ter usado palavras que me arrependo, sou humano. Errei, erro e vou errar”, disse.

Sikêra ressaltou que continua discordando do conteúdo exibido no comercial: "Como pai e avô, não posso me calar quando vejo crianças sendo usadas como peças publicitárias para venderem ideologias. Eles precisam brincar, estudar e serem crianças", opinou.

“Eu tenho sofrido muito por conta desta situação. Eu tenho a responsabilidade de pedir desculpas publicamente. Vou seguir nesta batalha para defender as crianças e a família tradicional, mas sem desrespeitar quem pensa diferente de mim. Você que discorda também é muito bem-vindo aqui”, completou.

O apresentador disse que costuma tratar todas as pessoas com carinho, independentemente de orientação sexual, religião ou cor de pele. "A você que se sentiu ofendido, eu lhe peço perdão. Extrapolei como nunca e continuo contra o que vi no comercial. Mas como pai de família e homem de bem, o que posso fazer neste momento é pedir perdão", concluiu.

ASSISTA: