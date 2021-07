RedeTV! se pronuncia sobre polêmicas e falas homofóbicas de Sikêra Jr.

A RedeTV! se manifestou em um comunicado à imprensa informando que respeita à diversidade. A emissora tenta se afastar das falas preconceituosas e homofóbicas ditas por Sikêra Jr no programa ‘Alerta nacional’. O pronunciamento da emissora veio após o jornalístico perder patrocinadores e receber cobranças de telespectadores para que encerrasse o contrato com Sikêra.

“No caso do lamentável episódio envolvendo o apresentador Sikêra Jr. às vésperas do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o mesmo desculpou-se publicamente durante o programa da última terça-feira, reconhecendo o equívoco de suas declarações perante a todos que se sentiram justificadamente ofendidos e a todos seus telespectadores, o que certamente servirá para o seu aprimoramento pessoal e profissional”.

“Mesmo assim, a RedeTV! ressalta que tal comportamento não representa, de forma alguma, o posicionamento e o respeito da emissora à diversidade e população LGBTQIA+”.

Na última terça-feira (29), Sikêra Jr abriu o programa falando sobre as falas homofóbicas que o fez perder patrocinadores. O comunicador chamou os gays de “raça desgraçada”. Em seu discurso, Sikêra endossou o seu discurso preconceituoso e afirmou manter sua palavra, apesar de ter se excedido.