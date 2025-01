De volta aos palcos, Rolon Ho supera lesão e participa do novo DVD de Joelma: 'Desafio'

O coreografo paraense e ex-dançarino da Banda Calypso, Rolon Ho, fará uma participação especial no novo DVD da cantora Joelma, intitulado Calypso Tour Brasil, que será gravado neste sábado (11/01), em Vitória, no Espírito Santo. A participação marca o reencontro de Rolon com Joelma, 20 anos após sua saída do balé da cantora.

Na manhã desta sexta-feira (10/01), Rolon compartilhou nas redes sociais registros dos ensaios realizados em Belém para o espetáculo. “Nossos ensaios em Belém para preparação para o DVD da Joelma”, publicou.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Rolon revelou que o convite para o DVD veio no ano passado, mas sua participação enfrentou desafios devido a uma lesão recente.

“Em agosto [do ano passado] eu me operei, tive o ligamento rompido em uma apresentação que tive em julho. Minha recuperação total está prevista para depois do Carnaval, em março. Mas minha fisioterapeuta e meu personal disseram que eu estava muito bem”, relembrou.

Rolon contou que, inicialmente, precisou recusar o convite devido às dores no joelho. “Eu disse que ‘sim’, que eu queria muito poder fazer parte desse momento, mas no início do ano falei: ‘Joelma, meu joelho não tá aguentando, tá com uma dor muito forte.’ Tive que desmarcar. Já estava tudo certo que eu não viria mais, mas, nos 45 minutos do segundo tempo, ela falou assim: ‘Vamos! Faz só o primeiro bloco”, contou.

O coreografo destacou a emoção de retornar aos palcos ao lado de Joelma após duas décadas. “Além do desafio que está sendo enorme, a satisfação de estar aqui após 20 anos é gigantesca. Estou com um corpo diferente, uma mentalidade diferente, mas com certeza será um momento de confraternização para mim”, disse.

Rolon relembrou sua passagem pela Banda Calypso, que durou apenas um ano. “Desde essa época, a Joelma já luta muito para mostrar a nossa comida, a nossa música, a nossa dança. Eu lembro muito quando fomos no programa do Faustão, no Domingão do Faustão, onde ele valorizou bastante a cultura paraense e colocou os dançarinos na frente, mostrando o nosso merengue paraense. Isso foi muito importante porque a dança ficou em evidência”, afirmou.

O coreografo destacou o papel de Joelma como uma embaixadora da cultura paraense e sua influência na mídia. “Joelma sempre levantou a bandeira do estado do Pará. Ela tem uma responsabilidade gigantesca e abre um leque enorme para mostrar o quanto somos ricos na música, na culinária, na dança e nos pontos turísticos que ela traz para a sua música”, declarou Rolon Ho.

Ele também comentou sobre a relevância atual da cultura paraense e o esforço conjunto para mantê-la em evidência. “Estamos vivendo um momento épico, com várias outras pessoas fortalecendo nossa cultura, cada um no seu nicho. Eu, na dança, levando o brega e o tecnobrega para a Dança dos Famosos. As cantoras buscando mais reconhecimento com sua música e na culinária também. A tendência é não deixar a peteca cair, mas colocar isso cada vez mais forte e evidente para termos relevância e permanecermos no local de extrema importância para o nosso estado”, disse.