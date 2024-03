Rolon Ho fala se irá participar da Dança dos Famosos em 2024

O campeão da edição 2023 da Dança dos Famosos, Rolon Ho, falou por meio das redes sociais que não irá participar do concurso de dança este ano. O bailarino e coreógrafo já participou de duas edições do programa, onde fez dupla com Jojo Toddynho e Priscila Fantini. O comunicado veio em resposta aos seus seguidores, nesta quarta-feira (28).

Em vídeo publicado no Instagram, Rolon disse que o concurso sempre estará em seu coração e que deseja voltar em breve. "Vou fazer minha parte: ligar a TV aos domingos e torcer muito", falou. Veja!

Holon disse que sentirá saudades do programa: "Vou ficar triste quando perceber que não estou lá, mas tá tudo bem. Vou estar aqui torcendo e comentando sobre as coreografias e os ritmos".

"Desejo muito sucesso e muita sorte. Que em 2024 a Dança dos Famosos seja algo inesquecível para todo mundo", completou.

Em 2024, o bailarino assumiu a consultoria artística do concurso Rainha das Rainhas. O professor e coreógrafo ainda abriu as portas da sua escola de dança, a Cia Cabanos, para as candidatas.