Danielle Winits se emociona ao vivo com declaração de André Gonçalves

Ao participar do "Encontro com Patrícia Poeta", nesta terça-feira (11), a atriz Danielle Winits foi pega de supresa com declaração de André Gonçalves, seu marido. Emocionada, atriz não conteve as lágrimas. "André é um presente na minha vida também", disse ela.

André iniciou desejando a Danielle um feliz Dia dos Namorados e contou que gravou o vídeo para dizer o quanto a ama. Em seguida, rasgou elogios para a amada: "Admiro como mulher, artista, atriz, mulher inteligentíssima, sensível, grande mãe e parceira".

"A gente se conheceu aí nos estúdios [Globo] e estamos nessa caminhada há quase nove anos. E estou aqui para o que você precisar. E vem para a gente curtir nosso Dia dos Namorados", completou o ator.

No ano passado, Danielle Winits e André Gonçalves passaram por uma breve separação. Solteiro, o ator participou de A Fazenda e saiu vice-campeão. Pouco depois, o casal anunciou a reconciliação .

"É o amor, acreditar na família, eu acreditei na minha família com o André e a gente está junto construindo essa família. Não temos filhos, mas temos cinco juntos (de outros relacionamentos) e a gente busca sempre crescer e ele é um cara sensacional. Sou muito grata.", concluiu a atriz.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)