Caio Blat se derrete ao receber homenagem de Luisa Arraes: 'Maior atriz que eu já vi'

Convidado do "Encontro com Patrícia Poeta" desta quarta-feira (5) para divulgar o filme "Grande Sertão", Caio Blat recebeu uma homenagem da esposa Luisa Arraes e ficou emocionado com a declaração da amada. Juntos há sete anos, os dois contracenam no longa, que estreia estreia nos cinemas amanhã (6), como Riobaldo e Diadorim.

VEJA MAIS

Caio conversava com a apresentadora quando foi surpreendido com o depoimento da atriz durante o programa matinal. Em um vídeo gravado para o marido, Luisa disse que o ator é seu maior companheiro na vida e no trabalho, além de revelar que se conheceram anos atrás, contando a história do longa.

"A gente continua contando essa história. Então, é uma história que faz parte da nossa vida. Como se fosse a nossa Bíblia. E é uma honra e um privilégio trabalhar com esse cara que é tão generoso, que é tão inteligente, um ator muito inteligente, com opiniões que sempre interessam. É uma alegria ter esse parceiro comigo em todos os âmbitos da minha vida", disse Luísa.

Emocionado, o protagonista do filme se derreteu ao falar da amada, enchendo Luisa de elogios. "Isso é covardia. É uma parceria fenomenal. Luísa é a maior atriz que eu já vi atuar da geração dela. É espantosa a dedicação dela", respondeu.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)