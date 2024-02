Luisa Arraes e filho de Cássia Eller são vistos aos beijos durante show no RJ

A atriz Luisa Arraes, casada com Caio Blat desde 2017, foi vista beijando o cantor Chico Chico, que é filho de Cássia Eller. O momento de romance foi flagrado durante um show no Circo Voador, Centro do Rio de Janeiro.

O beijo entre Chico e Luisa ocorreu em público, no meio de uma multidão que prestigiava shows musicais de artistas no local. Os artistas foram vistos não só se beijando, mas também andando de mãos dadas, em um clima evidente de romance.

O momento de carinho entre eles ocorreu antes da participação de Chico no show dos artistas pernambucanos Almério e Martins. Após terminar sua apresentação, o filho de Cássia Eller voltou para os braços de Luisa, para continuar a pegação.

Vale ressaltar que Luisa Arraes e Caio Blat mantém um casamento aberto, onde os dois são livres para se relacionarem com outras pessoas. Há duas semanas, os dois curtiram juntos festas do pré-carnaval de Olinda (PE).