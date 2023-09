Caio Blat é homenageado com o Calunga de Ouro no Cine PE

Neste sábado (9), ocorre a premiação do Troféu Calunga, oferecido aos vencedores das mostras competitivas de curtas e longas-metragens, na 27ª edição do festival audiovisual de Pernambuco, o Cine PE. Para este ano, os homenageados do evento, que receberam o Calunga de Ouro, são: o ator Caio Blat e a empresa L.C Barreto, dirigida pelos produtores Lucy e seu marido Luiz Carlos Barreto.

“Foi uma surpresa, um pouco precoce. O cine PE me deu a honra, ainda tão jovem. Eu vi que os outros homenageados, já tem uma trajetória tão longa, então, eu achei um pouco precoce, talvez eles se arrependam mais na frente, peçam de volta a homenagem, vendo tantas besteiras que eu pretendo fazer por aí. Brincadeira... Foi um pouco precoce, mas eu também comecei precoce. São mais de 30 anos de experiência, de estrada, mais de 30 filmes feitos como ator. Recebo com muito carinho, com um pouco de supressa, mas com muito carinho”, avaliou Caio Blat, em entrevista exclusiva ao colunista e jornalistas do Grupo Liberal, Ismaelino Pinto.

A artista, que tem uma trajetória grandiosa como ator, agora vai para trás das câmeras e escreve a sua carreira como diretor. Ele já participou de grandes produções cinematográficas como: “Lavoura Arcaica”, de Luiz Fernando Carvalho, “Cama de Gato”, de Alexandre Stockler, “Carandiru”, de Hector Babenco, “Baixio das Bestas”, de Cláudio Assis, e “Ponte Aérea” de Julia Rezende.

“Eu tenho uma vida, desde moleque, dedicada ao cinema, aprendendo demais por aí, em vários sets, com cineastas e cinematografias diferentes, experiências diferentes. Filmando em todo canto do Brasil, a gente vai acumulando aprendizado, vai maturando ideias, e chega uma hora, que a gente tem que falar e fazer, botar na primeira pessoa”, pontua o artista.

Ator na direção

Caio Blat dirigiu seu primeiro longa, “O Debate”, protagonizado por Paulo Betti e Débora Bloch, lançado em 2022. O drama tem roteiro de Guel Arraes e Jorge Furtado e é baseado no livro homônimo escrito por eles em 2022.

“Primeiro tive esse convite especial do Guel Arraes, para dirigir ‘O Debate’ com dois gênios, atores geniais, que são a Débora Bloch e Paulo Betti. Acho que o meu maior prazer como diretor é trabalhar com os atores, encontrar o tom, encontrar o ritmo, colocar os atores dentro dos personagens”, disse ao Ismaelino Pinto.

Em premiação de logo mais, de acordo com o regulamento do Cine-PE, são 12 categorias de prêmios para a Mostra Competitiva de Longas-Metragens. Os seis longas nacionais selecionados foram: “Frevo Michiles”, de Helder Lopes (PE); “Porto Príncipe”, de Maria Emília de Azevedo (RJ); “Agreste”, de Sérgio Roizenblit (SP); “Ijó Dudu, Memórias da Dança Negra na Bahia”, de José Carlos Arandiba; “Zebrinha” (BA); “Chumbo”, de Severino Neto (MT); e “Entrelinhas”, de Guto Pasko (PR).