Eleita melhor atriz no Grande Prêmio de Cinema, Dira Paes fala ‘Pureza’ e novos trabalhos

A atriz paraense Dira Paes foi agraciada com o título de Melhor Atriz do Ano de 2022 no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, consolidando sua brilhante carreira no cenário cinematográfico nacional. O reconhecimento foi conquistado por sua interpretação no filme “Pureza”. A cerimônia de premiação foi marcada por momentos emocionantes, nos quais a atriz demonstrou sua gratidão e paixão pelo cinema brasileiro.

Em entrevista exclusiva para o Grupo Liberal, a atriz falou sobre a experiência de viver a personagem “Pureza”, sobre novos trabalhos e o orgulho de levar Amazônia mundo afora. Para Dira, o prêmio conquistado foi um grande presente. “‘Pureza’ foi um trabalho que tem me trazido tantas alegrias. Tenho impressão que é uma obra que vai ficar para a vida inteira. Aquele personagem, uma mulher que resiste, que foi a primeira abolicionista contemporânea que nós tivemos e que marcou o tema: trabalho escravo contemporâneo como algo para ser discutido e pautado”, explicou.

Dira ressaltou ainda que se pudesse minimamente se comparar com a personagem, ela diria que o ativismo social une as duas. “Eu sou uma defensora do meio ambiente, do direito das crianças e dos adolescentes, dos índios, dos quilombolas e contra o trabalho escravo. Então temos esses mesmos princípios, por isso eu me sinto tão conectada com a coragem desse personagem”, declarou.

VEJA MAIS

Tendo a mãe como referência, Dira se tornou hoje uma das vozes mais influentes no cinema mundial e também, na luta por igualdade e justiça aos mais necessitados. “Eu tive um exemplo dentro de casa que foi minha mãe, era uma assistente social nata, sempre estava disponível para ajudar os mais necessitados. Sempre coordenando ações sociais em prol do cidadão, ela é a minha referência mais forte”, confessou.

Dira Paes (Globo)

A atriz enfatizou ainda que enquanto artista, busca dar visibilidade a todas essas lutas. “Eu quero estar conectada com meu público. Acredito que emprestar sua visibilidade para dar voz a causas nobres como essas faz parte da trajetória de um artista”.

Ao ser questionada sobre os novos trabalhos, ela não esconde a alegria de estar finalizando seu primeiro longa como diretora. “Eu amo ser paraense, eu amo ser da Amazônia e agradeço o carinho de todas essas pessoas que torcem por mim. Eu estou finalizando meu primeiro longa como diretora: ‘Pasárgada’, e ano que vem ele já deve entrar em cartaz”, adiantou.

Paraense é estrela nacional (Instagram)

A trama acompanha uma bióloga (ela mesma) que estuda pássaros no interior do Rio. O ator Humberto Carrão também integra o elenco e as filmagens seguem a todo vapor. “Meu próximo projeto ainda está sem segredo mas espero poder contar para vocês o quanto antes. E sigo ansiosa para nosso Círio de Nazaré e poder reencontrar com todos na minha terrinha”, concluiu a artista.