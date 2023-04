Curta 'A Cabana' , com Dira Paes, tem campanha de financiamento coletivo

O curta-metragem “A Cabana”, roteirizado e dirigido por Bárbara Sturm e estrelado por Dira Paes (Alice) e Zé Carlos Machado (Jorge), está na reta final da campanha de financiamento coletivo para a finalização do filme. A meta da arrecadação é de R$ 30 mil para o custeio da pós-produção e do lançamento da obra. “A Cabana” conta a história fictícia de um casal de que vive em uma casa tomada por misteriosa neblina. As doações podem ser realizadas até a segunda-feira, 24, pela plataforma Catarse (catarse.me/curtaacabana).

“A Cabana” é o terceiro curta-metragem de Bárbara Sturm. A obra foi filmada em novembro de 2022, na Casa Modernista, no bairro do Pacaembu, em São Paulo. O projeto foi contemplado no Programa de Ação Cultural (Proac) de 2021, do estado de São Paulo, com recursos para as filmagens. A previsão é que o filme seja finalizado em julho próximo para ser lançado no próximo semestre e estrear em festivais nacionais e internacionais.

[YOUTUBE=Cq3M5-iNijg]

O curta com duração de 15 minutos, traz dois atores globais de agenda cheia. Na época das gravações, Dira estava concluído a novela “Pantanal”, que fazia a personagem “Filó”, e Zé Carlos estando iniciando a novela “Vai na fé”, com o personagem “Fábio”.

Convidada para o papel, a paraense Dira Paes é elogiada pela diretora: “A Dira é a melhor atriz do Brasil!”. Bárbara conta que escreveu o roteiro há nove anos, pensando em um casal de vida íntima consolidada, mas afetado pelo desgaste da relação. “Pensei para os personagens, uma mulher muito brasileira, por volta de 50 anos, que não fosse branca, mas representativa das brasileiras, e pensei em um homem mais velho já tendo o Zé Carlos Machado como referência”, recorda. Bárbara elogia que Dira foi acessível. “Ela foi muito interessada e comprometida, entregue, muito, muito, superou todas as expectativas e ficou muito interessante, diferente, original e forte (no papel)”.

Os protagonistas possuem uma longa vida em comum, dividindo o mesmo espaço, mas a intimidade vai dando lugar ao distanciamento, o que é simbolizado metaforicamente pela fumaça que vai dominando o ambiente aos poucos até que o casal deixa de se enxergar. “’A Cabana’ é um filme sem diálogos, muito estético. Eu precisava de um casal que precisassem interpretar de forma que pudesse construir a relação de distância”, descreve a diretora.

A atriz paraense contracena com Zé Carlos Machado no ambiente enfumaçado. (Divulgação)

“É um projeto muito lindo, muito bem executado, que merece ser bem finalizado. É um filme onde a gente está buscando um lugar que dialoga com a expectativa que o roteiro propõe, que é o desencontro entre esse casal e esse desconforto a dois é uma coisa que traz intimidade e que traduz muito os relacionamentos”, conta Dira.

“O filme fala sobre relações e as diferenças, onde de fato a gente pode se encontrar e onde há o desencontro. Dentro de uma forma inteligente que ela (Bárbara) escreve, a gente pode penetrar em camadas hipersensíveis e obscuras da alma e, de alguma maneira, a gente se revelar ou mostrar a demonstrar a incomunicabilidade”, completa Zé Carlos Machado.

Campanha

A campanha de arrecadação oferece planos e recompensas. Há cotas a partir de R$ 30 reais e contrapartidas como ingressos para a pré-estreia, acesso à transmissão on line, inscrição em curso de cinema, acesso ao material de criação e construção do projeto e até aquisição do vestido original feito para o filme e usado pela atriz Dira Paes em cena. Na Catarse está disponível o filme de making of da produção com imagens da filmagem e entrevistas com elenco e a equipe de criação.