Dira Paes homenageia Abaetuba por aniversário da cidade: 'Terra morena do açaí'

A atriz Dira Paes resolveu homenagear a cidade que nasceu, Abaetetuba, em razão do aniversário do município paraense, comemorado dia 15 de agosto. Nesta quarta-feira (16), a artista compartilhou alguns registros, acompanhada da mãe, Flor de Paes, na última vez que as duas estiveram no local.

"Ontem foi aniversário de Abaetetuba e trago essa lembrança tão especial, minha última ida à cidade com minha mãe. Essa terra morena do açaí, do brinquedo de miriti, do guaraná Amazônia, da melhor cachaça… O almoço no JB, a comida que tem meu nome, com esse sabor de história e afeto. A Igreja de Nossa Senhora da Conceição, as ruas e rios que sempre farão parte da minha vida... E o sorriso da Dona Flor que amava sua cidade, agora é uma das memórias mais bonitas da nossa Abaeté. ♥️", escreveu.

Veja a publicação:

VEJA MAIS