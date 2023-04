Dira Paes é uma das vozes que narra o legado de Marielle Franco em áudiobook

Eternizar a vida e o legado da socióloga e ativista, Marielle Franco, além de celebrar a diversidade feminina são os principais intuitos do áudiobook “Marielle: Uma Biografia", narrado por Dira Paes, Gabriela Loran, Verônica Bonfim e Zélia Duncan. De autoria da jornalista Audrey Furlaneto, o livro reúne pesquisas, entrevistas e a história da vereadora brutalmente assassinada há cinco anos e que se tornou um ícone da resistência e da luta por justiça social e pelos direitos humanos no país.

A narrativa é construída a partir de depoimentos inéditos da família e de amigos, professores e companheiros de trabalho da vereadora, a quinta mais votada do Rio de Janeiro em 2016 e que teve o mandato abreviado por uma execução cruel em 14 de março de 2018. O livro é um lançamento da plataforma de áudio séries e e-books Storytel no Brasil.

A atriz paraense Dira Paes, não escondeu a emoção em ser uma das convidadas para fazer parte do projeto. “Eu não estava preparada para esse convite, tive dois impulsos. Primeiramente, uma felicidade plena e em seguida, assustada, ‘eu como Marielle Franco?’, mas depois quando eu vi o time de mulheres incríveis cotadas para o projeto, só pude receber como um privilégio”, destacou. Dira ressaltou também que Marielle representava todas as mulheres e era todas elas em uma só. “Ela nos ensina a entender a vida politicamente através de exemplos cotidianos”.

Dira comenta que narrar a história da vereadora era ter encontros com ela mesma. “Tudo o que está escrito ali serve para todos. É um projeto que vai além da biografia. Ao longo dos dez capítulos foram várias sensações, sentimentos profundos não só culturais, sociais, mas sentimentos antropológicos”, destacou. Dira disse ainda que o livro leva os leitores a entender o país através da esfera social. “Eu me senti transformada com esse trabalho”, concluiu a atriz.

A também atriz Gabriela Loran afirma que a ligação com o projeto foi tão forte, que apenas reforçou seu compromisso com a responsabilidade social: “Quando escutei que a áudio série seria sobre Marielle Franco, entendi a importância de trazer minha voz. Logo eu, que tive um trauma com leitura na infância e hoje estou dando voz a esse trabalho”. Verônica Bonfim comemora ter feito parte dessa história. “Para mim, é muito simbólico que a minha primeira experiência narrando em áudio seja sobre Marielle Franco, uma mulher periférica que acessou as maiores faculdades do país e que dava voz a todas as mulheres”.

A cantora e compositora, Zélia Duncan, afirma que é uma história “que diz respeito a todo mundo que quer um Brasil melhor, que sabe a luta das mulheres pretas neste país”, opinou. Ao longo da áudio série, os ouvintes terão a oportunidade de acompanhar a jornada de uma menina de família paraibana, que nasceu e cresceu no Complexo da Maré, conjunto que abrange 16 favelas na zona norte do Rio de Janeiro. A plataforma pode ser acessada digitalmente por meio de assinatura mensal a partir de R$ 14,90.

