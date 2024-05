Caio Blat abre o jogo sobre beijo de Luisa Arraes em cantor: 'Faz parte do nosso acordo'

O ator Caio Blat deu detalhes sobre o relacionamento aberto que mantém com a esposa, a atriz Luisa Arraes, com quem está há sete anos. A relação dos artistas chamou atenção após fotos da esposa beijando o cantor Chico Chico circularem nas redes sociais. Segundo Blat, existem acordos entre ele e Luisa, construídos com base na comunicação honesta, que fortalecem o casamento dos dois.

De acordo com o ator, ele estava ciente do local e com quem Luisa estava acompanhada. Com a circulação das fotos na internet, o artista disse ter sentido como uma invasão de intimidade a foto da esposa beijando outra pessoa. Além disso, Caio explicou que o formato da sua relação não significa ausência de amor ou compromisso.

"É uma falta de respeito com um momento de lazer da pessoa. Faz parte do nosso acordo. Estamos juntos há sete anos e queremos continuar por muito tempo ainda. Quando você entra num casamento, sua identidade própria não acaba. Você tem os seus gostos, amigos, pode até sentir atração por outras pessoas. Tudo isso deve ser conversado e entendido. É o que acontece com a gente.", desabafou o ator.

Blat ressaltou ainda que, apesar de ser reservado, acredita que o espanto com as fotos e a monogamia carregam marcas do patriarcado, por sempre ter existido uma ideia de posse por parte dos homens.

"Os homens sempre apareceram traindo e saindo sozinhos e as mulheres ficavam mais submissas. Agora elas também estão tomando a sua liberdade, se empoderando, buscando uma igualdade de direitos entre os gêneros", disse.