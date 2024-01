Após reatar casamento, Danielle Winits posta fotos românticas com André Gonçalves

Danielle Winits deixou seus fãs felizes ao postar fotos românticas com André Gonçalves. Eles reataram o casamento no fim do ano passado, após passarem alguns meses separados. Os dois reataram logo após André deixar o reality "A Fazenda'", em dezembro.

Durante uma entrevista ao "O programa de todos os programas"., Danielle Winits contou que os dois decidiram se separar em agosto de 2023 e que eles já estavam um pouco distantes, muito por conta da agenda corrida de trabalho de ambos, em estados diferentes. "A nossa separação foi uma coisa que a gente já vinha pensando. Estávamos mais separados, por conta desse ano que eu passei, do meu trabalho, e tomamos essa decisão. Mas foi tudo muito rápido”, explicou a atriz.

Porém, após o ator participar do reality "A Fazenda", os dois deciriam dar mais uma chance ao amor.