Danielle Winits se emociona ao falar de separação de André Gonçalves

Danielle Winits deu mais detalhes sobre o fim do casamento de sete anos com André Gonçalves. A atriz contou que os dois decidiram se separar em agosto e que eles já estavam um pouco distantes, muito por conta da agenda corrida de trabalho de ambos, em estados diferentes.

Durante uma entrevista para o programa "O programa de todos os programas", a atriz declarou "a nossa separação foi uma coisa que a gente já vinha pensando. Estávamos mais separados, por conta desse ano que eu passei, do meu trabalho, e tomamos essa decisão. Mas foi tudo muito rápido”, explicou.

Dani também citou o filho Guy, sua antiga relação com Jonatas Faro, e se referiu a André Gonçalves como pai socioafetivo do menino, de 12 anos. “Não foi conversando nem com o meu filho sobre isso (a separação). É um presente poder revisitar esse homem incrível que ele é, com esse distanciamento, com esse olhar. Cada casal acaba tendo uma dinâmica na vida. São quase oito anos juntos. Esse lugar para gente está sendo muito importante. Olhar esse homem que conheço há tantos anos, com empatia, amor, de mãos dadas com ele, num momento tão particular”, desabafou ela.