Danielle Winits diz que é ‘mãe solo’ do filho que teve com Jônatas Faro: ‘Uma pena’

A atriz Danielle Winits comentou sobre aspectos da maternidade e disse que é “mãe solo” de Guy, filho que teve com o ator Jônatas Faro. O casal se separou quando Danielle estava com sete meses de gestação. O adolescente, segundo filho da atriz, nasceu em 2011.

Danielle fez o desabafo enquanto participava do podcast “Desculpa Qualquer Coisa”, apresentado por Tati Bernardi, do Universa. Durante a conversa, a atriz foi questionada se é amiga dos ex-parceiros. “Eu gostaria, mas nem sempre tudo que a gente gostaria é possível”, disse.

A artista revelou que Cássio Reis, pai de Noah, de 16 anos, é “fantástico, é um pai presente”. Por outro lado, ao falar do pai de Guy, Jônatas Faro, Danielle afirmou: “Eu tenho uma outra história. Sou mãe solo e, sem dúvida, não é possível manter uma relação. O que é uma pena.”

Danielle também disse que conversou com Guy a respeito, ao ser questionada sobre se intitular “mãe solo”. “Eu respondi: sim, porque acho que é um serviço que eu faço para as mulheres, mulheres que não têm voz e podem ver que eu também passo por coisas”, declarou. A atriz ressaltou que chora e passa por batalhas: “As pessoas não precisam saber dos pormenores, mas eu como, como mulher, me coloco num lugar, preciso me conectar com pessoas. Isso é tão importante quanto o meu trabalho.”