Giovanna Ewbank lembra de flagra após sexo entre Bruno Gagliasso e Danielle Winits

Giovanna Ewbank relembrou o dia em que o seu marido, Bruno Gagliasso, foi flagrado em uma suposta relação íntima com Danielle Winits. Os dois namoraram em 2005 e chegaram a ser noivos, mas acabaram terminando logo depois.

Durante um bate-papo no programa 'Surubaum', Giovanna falou sobre o caso que ocorreu em um camarote da Sapucaí, no carnaval do Rio, onde Bruno e Danielle foram até uma área de depósito do evento, para transarem.

O momento foi até registrado por um fotógrafo e a imagem mostra Winits deixando o depósito enquanto Bruno aparece na porta do local. Na época, a fotografia repercutiu em diversos sites de fofoca e causou polêmica entre os famosos.

"Eu lembro de uma de vocês, saiu em tudo quanto é revista. Saiu em todas as capas, os dois no camarote", disse Giovanna, se referindo ao que aconteceu em 2005.

"Nós éramos jovens", argumentou Bruno, que foi retrucado por Winits: "Você era, né?", brincou a atriz, que tinha 29 anos na época, enquanto Bruno tinha 21. "A gente foi noivo", ele explicou para Paulinho Vilhena, que também participava do programa.