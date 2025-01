Cunhado de Carlinhos Maia, Babal Guimarães, é preso em Alagoas

O cunhado do influenciador digital Carlinhos Maia, Babal Guimarães, foi preso, nesta quarta-feira (22), em Penedo, interior de Alagoas. Ele se apresentou na Delegacia Regional de Penedo, após expedição de mandado pela Justiça, atendendo a uma representação do Ministério Público Estadual (MPAL). O órgão pediu a regressão do cumprimento da pena.

A prisão foi decretada pela juíza Luana Cavalcante de Freitas, titular do Juizado Especial Cível e Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Penedo.

VEJA MAIS

Babal responde ao processo de crime de lesão corporal praticado contra ex-esposa do influenciador, Teresa Santos Costa. O caso ocorreu ocorrido em 2019. Ele foi condenado em fevereiro de 2023 pelo crime de lesão corporal após agredir sua ex-esposa, Teresa Santos Costa. Na ocasião, a pena foi aplicada em regime aberto.

Em outubro de 2024, a sentença definitiva foi publicada e Babal foi condenado a 1 ano, 4 meses e 9 dias de detenção. A defesa do influenciador chegou a recorrer da decisão, mas o Tribunal de Justiça de Alagoas manteve a sentença condenatória.

De acordo com a decisão da Justiça, Babal teria suas atividades ao trabalho e estudo restritas, proibindo saídas após as 22h e nos fins de semana, além de vetar viagens. Entretanto, as restrições não foram cumpridas.

Na semana passada, Babal também foi alvo da Operação Operação Game Over 2, deflagrada pela Polícia Civil e que investiga a divulgação de jogos clandestinos de azar.