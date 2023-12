Carlinhos Maia expõe motivo da briga que teve com Luísa Sonza e Whindersson Nunes

O influenciador Carlinhos Maia, 32, expôs em uma rede social o motivo da briga com a cantora Luísa Sonza, 25, e o ex-marido Whindersson Nunes. Em 2019, Carlinhos brigou com a cantora pela ausência no casamento com Lucas Guimarães, 29.

"Todo mundo tem direito de evoluir, assim como Luísa hoje em sua melhor fase, também estou. Lá atrás tudo era levado a sério demais. Mágoas do dia do nosso casamento", escreveu ele.

Maia se aprofundou na explicação da briga entre ele e Luísa no passado. "Coisas de trabalho. Eu não sabia lidar com toda aquela pressão e comecei a ter 'síndrome de perseguição'. Hoje nos resolvemos, tanto Luísa [quanto] Whindersson", comentou.

Naquela época, Carlinhos havia convidado Whindersson para ser padrinho de casamento, porém o humorista não foi. Whindersson optou por não ir, pois enfrentava uma depressão e estava mais recluso em casa.

Carlinhos não gostou da recusa do humorista, e acabou deixando de seguí-lo no Instagram e o bloqueou no WhatsApp. A briga se tornou pública, com troca de ofensas nas redes sociais. Na ocasião, Luísa, que era casada com Whindersson, ficou ao lado do marido.