Yasmin Brunet, ex-mulher de Gabriel Medina, chama atenção na web após foto na praia

A modelo Yasmin Brunet, ex-esposa do surfista Gabriel Medina, chamou atenção nas redes sociais, ao longo desta terça-feira (12), após compartilhar com os fãs e seguidores alguns cliques de biquíni na praia. Os internautas ficaram em alvoroço com as curvas e beleza da influencer.

No instagram, Yasmin posou usando um biquíni em tons de marrom e branco, diante das ondas do mar..

“Quero nadar nas suas águas, nas ondas dos seus cabelos“, escreveu ela na legenda da postagem.

Após a divulgação das imagens, centenas de pessoas deixaram comentários elogiando a beleza da modelo: “Um verdadeira sereia, realmente“, comentou uma seguidora. “Maravilhosa demais! Que corpo perfeito, amei”, destacou outra fã. “Perfeita demais! Gosto de te ver assim, feliz, radiante, bela e perfeita! Arrasa“, elogiou uma terceira.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)