Separado de Yasmin Brunet, Gabriel Medina volta às redes em clima desolador

Gabriel Medina permaneceu afastado das redes sociais desde o anúncio do fim do casamento com a modelo Yasmin Brunet, no mês passado. Mas, na última quinta-feira (3), o surfista postou no Instagram uma foto isolado na praia, sentado de joelhos na areia, de cabeça baixa e abraçado à prancha. Ele legendou a imagem com um texto bíblico, o que demonstra que está desolado com a separação.

[instagra=CZg0__MLlHw]

O texto escolhido para a postagem - "Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém a maior delas é o amor” - dá a entender que o atleta ainda sofre por amor à filha de Luíza Brunet.

Logo após a separação, a imprensa noticiou que Medina pediu dispensa das primeiras etapas do campeonato mundial de surf para tratar da saúde mental.

Yasmin voltou às redes sociais primeiro, há três dias. Ela postou uma foto de biquini, na praia, para a divulgação de um produto estético que ela está lançando com o nome dela.

Medina colocou à venda a mansão em que o casal viveu, na beira da praia, na cidade de Maresias, em São Paulo, que está avaliada em R$ 8 milhões.