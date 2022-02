Gabriel Medina manda recado para Yasmin Brunet: "Feliz por você",

Parece que o término entre o surfista Gabriel Medina e Yasmin Brunet ocorreu na paz. O esportista usou seu storie no Instagram para parabenizar a ex.

“Parabéns e sucesso. Feliz por você", escreveu Medina compartilhar uma postagem de Yasmin sobre o lançamento de sua nova linha de cosméticos.

O casal se separou em janeiro, após se casarem há um anos. A separação ocorreu em meio as polêmicas familiares. Mesmo que as fotos dos dois ainda estejam nos perfis de ambos no Instagram, eles seguem em casas separadas.