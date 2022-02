Yasmin Brunet fala após separação: 'Sempre terão algo a dizer sobre você'

Uma semana após confirmar o fim do casamento com o surfista Gabriel Medina, Yasmin Brunet desabafou em suas redes sociais. “Por admiração ou por inveja, alguém sempre terá algo a dizer sobre você. Em qualquer dos casos, continuem fazendo seus planos aconteceram enquanto eles falam”, diz o texto publicado por ela no story do Instagram.

Na última quinta-feira (27), foi confirmado o fim do relacionamento do casal, após dois anos juntos.