Confira a lista de cinco casais que se separaram no 'mês do desgosto'

Agosto é conhecido popularmente como “o mês de desgosto” por envolver uma série de supertições, como, no caso deste ano, uma sexta-feira 13. Além de ter a fama de ser o período do cachorro doido - em referência ao aumento de cadelas no cio, o que causaria um comportamento mais ‘raivoso’ dos machos-. É tanto misticismo que sobrou “azar” até para os apaixonados? Ou seriam ex-apaixonados?

A quantidade de casais famosos que se separou durante este mês não para de crescer, o que ainda pode piorar, já que faltam 10 dias para o seu término.

Não teve para ninguém! Agosto fez, até o momento, cinco maridos e mulheres de vítimas. Ficou curioso? A gente te ajuda a relembrar quais foram as separações.

Confira a lista de 5 casais que se separaram no 'mês do desgosto':

1- Whindersson Nunes e Maria Lina

Os ex-noivos utilizaram as redes sociais na última sexta-feira (13), para anunciar o fim do relacionamento, após um ano entre namoro e noivado. Juntos, eles chegaram a ter o pequeno João Miguel, que nasceu prematuro e veio a óbito após o nascimento, com 22 semanas.

Whindersson Nunes e Maria Lina. (Reprodução\ Instagram)

2- Simaria e o Vicente Escrig

O casamento da cantora sertaneja com o espanhol durou aproximadamente 14 anos. Mas, chegou ao fim na segunda-feira (16). Simaria afirmou aos fãs que “foi uma decisão pensada” e desejou felicidades ao ex-marido.

3- Dennis DJ e empresária Bárbara Falcão

Após 13 anos juntos, o casamento entre o DJ e a empresária chegou ao fim. Nas redes sociais, o músico publicou uma foto em que o ex-casal aparece juntos sorridentes no dia do casamento.

“Em respeito ao nosso público, que vai do trabalho à família, viemos dividir com vocês uma mudança em nossas vidas. Após 13 anos, chegou ao fim o nosso relacionamento. Chegou o momento de seguirmos por caminhos diferentes. Seguimos com o nosso maior presente, o nosso filho, Dennis, fruto desses anos de união. Aproveitamos para agradecer a todos o carinho e a compreensão”, escreveu, na legenda da foto. Veja:

Dennis DJ e empresária Bárbara Falcão. (Reprodução\ Instagram)

4- Luísa Sonza e Vitão

Diversos ataques e xingamentos de internautas permeiam o relacionamento de um ano dos cantores Luíza Sonza e Vitão, que chegou ao fim nesta sexta-feira (20). O ex-casal afirmou que o motivo da separação foi o desgaste emocional.

5- Mirela Janis e Yugnir Ângelo

Na quinta-feira (19), a influencer Mirela Janis afirmou estar cansada de mentiras e farras, decidindo por um fim no noivado com Yugnir Ângelo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a moça explicou aos fãs o motivo do término e disse que nem “tudo o que vocês estão vendo na internet é verdade”.