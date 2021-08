'Não quero mais engolir vocês', diz Vitão sobre haters

Vitão postou um texto "sincerão" nas suas redes sociais após uma série de ataques que sofreu ao lançar uma nova música. No desabado, postado em seu story no Instagram, o cantor disse que não aguenta mais esse tipo de situação.

Ouça a música:

"Já me calei demais, não quero mais engolir vocês", começou Vitão, acrescentando que "Sinceramente, se você não gosta da minha música, não ouça". Em outra parte do texto, o cantor diz também que "se você não consegue entender a letra, leia no site de letras de músicas, ou vá estudar o seu país e os seres humanos que vivem nele". No fim, Vitão diz que a música fala justamente sobre "você que só quer me ver no fundo do poço". Leia na íntegra: