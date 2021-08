Saiba quem é o ex-marido de Simaria, o espanhol Vicente Escrige, e como eles se conheceram

Nesta segunda-feira (16), Simaria, da dupla com Simone, anunciou o término de seu casamento com o espanhol Vicente Escrig. Discretos sobre o relacionamento, a cantora chegou a falar em entrevistas que o ex-marido não gostava da agitação da fama e que preferia ficar longe dos holofotes. Em algumas falas, ela revelou que o conheceu pelas redes sociais.

Vicente Escrig, de 41 anos, é empresário e trabalha com marketing online. Nascido na Espanha, possui família na cidade de Valência. Ele e a cantora se conheceram no Orkut, rede social desativada em 2014. O romance entre os dois começou alguns meses depois que eles passaram a trocar mensagens na Web. O espanhol teria dito que vinha ao Brasil para vê-la, mas Simaria não acreditou, até que ele apareceu em um dos shows da dupla.

Simone reconheceu Vicente no meio da multidão, no momento da apresentação. Ele e a sertaneja Simaria ainda não tinham se visto pessoalmente e depois que se encontraram nos bastidores, não se largaram mais. “Reconheci o cabra em um show e apontei para Simaria: 'Aquele homem ali, no meio da muvuca, não é o gato espanhol?’”, disse Simone, em entrevista.

Simaria e Vicente Escrig foram casados por mais de 14 anos e têm dois filhos, Giovanna e Pawel.