Naiara Azevedo anuncia divórcio após nove anos de casamento com empresário

Chegou ao fim o casamento de nove anos da cantora sertaneja Naiara Azevedo e o empresário Rafael Cabral. A notícia foi divulgada pela artista, nas redes sociais, durante a manhã desta sexta-feira (27). As informações são da Revista Quem.

Bastante emocionada, mas visivelmente decidida, a loira escreveu que a união entre o ex-casal teria sido encerrada por sentirem respeito um pelo outro. Ela também afirmou que todo o amor que sentiram teria virado uma boa amizade.

"Não existem palavras para expressar o sentimento de ver uma relação chegar ao fim. Mas, existe um momento onde precisamos olhar para nós mesmos e ressignificar algumas coisas. Foram 9 anos de erros e acertos, de dores e alegrias e de muito respeito! E é em nome desse respeito um pelo outro, que decidimos, por hora, pôr um fim em nossa relação", disse, na legenda da publicação com uma foto dela e de Rafael mostrando as mãos com as alianças, no dia do casamento, em 2016.

A cantora disse que o ex-casal havia se desencontrado em um momento da relação. Mas, ao contrário do que muitas pessoas imaginavam, eles deram certo, sim, enquanto durou. "Não tenho arrependimentos!!!! Só gratidão por tudo que vivi ao seu lado @rafael_cabral. Te desejo toda felicidade do mundo!!!!!! Obrigada por todos os momentos que tivemos juntos, e pela sua família que me acolheu desde o início! Você me deu uma enteada linda que eu irei amar para sempre!!!", finalizou.